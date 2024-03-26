Футбольный матч между сборными Франции и Чили начнется с минуты молчания

Сборные Франции и Чили встретятся на футбольном поле в Марселе вечером 26 марта. Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил президент французской Федерации футбола Филипп Диалло. Он подчеркнул, что такие события требуют проявления солидарности с российским народом.

Ранее возле посольства РФ в США зажгли свечи в рамках всероссийской акции, посвященной жертвам теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.