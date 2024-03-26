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26 марта, 08:30

Происшествия

Футбольный матч между сборными Франции и Чили начнется с минуты молчания

Футбольный матч между сборными Франции и Чили начнется с минуты молчания

Посольство РФ в США присоединилось к акции в память о жертвах теракта в "Крокусе"

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Сборные Франции и Чили встретятся на футбольном поле в Марселе вечером 26 марта. Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил президент французской Федерации футбола Филипп Диалло. Он подчеркнул, что такие события требуют проявления солидарности с российским народом.

Ранее возле посольства РФ в США зажгли свечи в рамках всероссийской акции, посвященной жертвам теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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