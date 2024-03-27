Захарова заявила, что Запад изменил свою реакцию на теракт в "Крокус Сити Холле"

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Представители западных стран поняли, что "останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус Сити Холле". Поэтому они начали приходить в российские посольства и МИД в Москве с целью оставить запись в книге соболезнований. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что с Западом "произошла мутация" под влиянием реакции на теракт мирового большинства. По ее словам, в течение двух дней западные страны поменяли свои заявления.

"Они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, митрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии", – добавила Захарова.

Ранее она сказала, что Москва считает очевидно ангажированной позицию Вашингтона по расследованию теракта в "Крокусе". Дипломат указала, что если бы Соединенные Штаты не были вовлечены в случившееся, то реакция бы заключалась в заявлениях о необходимости расследования, следствия и предъявления фактов.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда преступники зашли в здание, открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате 139 человек погибли, еще 182 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четырех террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.