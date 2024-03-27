РФ считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокусе" – МИД

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Москва считает очевидно ангажированной позицию Вашингтона по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю", – сказала дипломат.

Захарова отметила, что если бы у США не было вовлеченности в произошедшее, то реакция бы заключалась в заявлениях о необходимости расследования, следствия и предъявления фактов.

Так, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США считают, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) является ответственной за теракт в "Крокусе". Официальные лица США также неоднократно высказывались на тему непричастности Украины к теракту.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. В связи с этим он также обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли концертный зал. В результате погибли 139 человек, а еще 182 пострадали.

