Новости мира: пожар произошел на пароме в Таиланде

Паром с сотней человек на борту загорелся в Таиланде. По данным СМИ, пожар возник в машинном отсеке. На судне были 97 пассажиров и 11 членов экипажа. Спасатели оперативно эвакуировали всех на берег.

Побит мировой рекорд по стоянию в планке. Достижение закрепила за собой 58-летняя пенсионерка из Канады. Донна-Джин Уайлд продержалась 4,5 часа. Это на 10 минут дольше, чем предыдущий рекордсмен.

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