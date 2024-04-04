04 апреля, 19:30Происшествия
Новости мира: пожар произошел на пароме в Таиланде
Паром с сотней человек на борту загорелся в Таиланде. По данным СМИ, пожар возник в машинном отсеке. На судне были 97 пассажиров и 11 членов экипажа. Спасатели оперативно эвакуировали всех на берег.
Побит мировой рекорд по стоянию в планке. Достижение закрепила за собой 58-летняя пенсионерка из Канады. Донна-Джин Уайлд продержалась 4,5 часа. Это на 10 минут дольше, чем предыдущий рекордсмен.
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