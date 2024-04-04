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04 апреля, 19:30

Происшествия

Новости мира: пожар произошел на пароме в Таиланде

Новости мира: пожар произошел на пароме в Таиланде

Жители поселка в Химках вынуждены передвигаться на лодках из-за наводнения

Некоторые улицы в коттеджном поселке Маленькая Шотландия ушли под воду из-за паводка

Жители поселка Маленькая Шотландия были замечены передвигающимися на лодках

Новости регионов: таможенники изъяли двухметрового крокодила в Орске

ФСБ РФ задержала троих предполагаемых соучастников теракта в "Крокус Сити Холле"

Паводок подтопил поселок Маленькая Шотландия

ФСБ в Москве, Екатеринбурге и Омске задержала троих пособников теракта в "Крокусе"

Новости мира: в Сети появилось видео из тайваньского роддома в момент землетрясения

Путин заявил, что главная цель теракта в "Крокусе" – нанесение ущерба единству РФ

Паром с сотней человек на борту загорелся в Таиланде. По данным СМИ, пожар возник в машинном отсеке. На судне были 97 пассажиров и 11 членов экипажа. Спасатели оперативно эвакуировали всех на берег.

Побит мировой рекорд по стоянию в планке. Достижение закрепила за собой 58-летняя пенсионерка из Канады. Донна-Джин Уайлд продержалась 4,5 часа. Это на 10 минут дольше, чем предыдущий рекордсмен.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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