Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии

Фото: 123RF/pnnchen

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около побережья Индонезии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:55 по московскому времени в 121-м километре к югу от города Манадо, в котором проживают около 451 тысячи человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщений о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

17 февраля землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в турецкой Анкаре. Оно началось в 13:20 по местному времени, а его эпицентр находился в районе Енимахалле на глубине 11,48 километра. Местные жители ощущали толчки в своих домах.

Позже мэр города Мансур Яваш заявил, что в результате произошедшего сейсмособытия никто не пострадал, разрушений также не выявлено.