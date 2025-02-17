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17 февраля, 16:16

Происшествия

Мэр Анкары заявил, что никто не погиб после землетрясения

Фото: 123RF/albund

Сообщений о жертвах или разрушениях после землетрясения в Анкаре не поступало. Об этом заявил мэр столицы Турции Мансур Яваш.

"Я передаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения в Анкаре", – написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в турецкой столице 17 февраля. Эпицентр подземных толчков оказался в районе Енимахалле на глубине 11,48 километра. Подземные толчки ощущались в домах местных жителей, указывали ранее турецкие СМИ.

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