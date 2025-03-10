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10 марта, 07:45

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Россиянин Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC

Россиянин Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC

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Российский боец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, одержав победу над бразильцем Алексом Перейрой в пятераундовом поединке, который завершился единогласным решением судей. Это победа сделала Анкалаева пятым российским чемпионом UFC и первым соотечественником, которому удалось победить действующего чемпиона.

В российском футболе Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории, забив свой 234-й гол, опередив Александра Кержакова. Дзюба отличился на 9-й минуте матча чемпионата России против "Крыльев Советов". В итоге "Акрон" укрепился на 9-й строчке турнирной таблицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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