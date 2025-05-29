В Москве пройдет второй чемпионат "Кубок столицы" по аджилити

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Второй чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) "Кубок столицы" по аджилити состоится в кинологическом парке на Кольской улице в Бабушкинском районе 31 мая. В его рамках собаки преодолевают полосу препятствий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Турнир станет частью большого кинологического уик-энда.

Дисциплина аджилити представляет собой сложный, интеллектуальный и эмоциональный вид кинологического спорта, в котором питомец должен пройти полосу препятствий под управлением проводника. Он должен направлять собаку только при помощи жестов и голосовых команд.

Среди участников чемпионата будут разные породы – от чемпионов по аджилити (бордер-колли, шелти, джек-рассел-терьеров) до беспородных собак.

Организатором турнира является Российская кинологическая федерация, благодаря которой аджилити, обидиенс (норматив по послушанию), танцы с собаками и общий курс дрессировки начинают пользоваться поддержкой.

В рамках турнира для гостей подготовили специальную программу. На главной площадке участники посоревнуются в различных категориях в зависимости от уровня подготовки и размера собак. Также на территории парка посетителей приглашают на занятия по дрессировке, консультации ветеринаров, грумеров и кинологов. Для детей организуют активности, мастер-классы, фотозоны, конкурсы и викторины.

В кинологическом парке установлены теневые навесы, поилки, оборудованы места отдыха и пункт первой ветеринарной помощи. Также там будет зона питания для гостей.

В первом фестивале дружба с питомцами "Лапки", который прошел 24 и 25 мая в парке "Ходынское поле", приняли участие свыше 41 тысячи москвичей, 10 тысяч питомцев, а также более 35 артистов и блогеров. Для посетителей фестиваля устроили музыкальные выступления, лекции, мастер-классы и конкурсы. Кроме того, гости мероприятия узнали больше о создании трендовых видео с питомцами и о развитии блогов.

