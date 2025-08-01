Третий сезон "И просто так" завершит вселенную "Секса в большом городе"

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"; режиссер – Майкл Патрик Кинг; производство – HBO Original Programming

Третий сезон сериала "И просто так" станет завершением вселенной "Секса в большом городе". Об этом сообщает Variety со ссылкой на шоураннера проекта Патрика Кинга.

По его словам, эту новость не объявляли, чтобы не омрачать удовольствие от просмотра сезона.

"Мы с огромной благодарностью благодарим всех зрителей, которые впускали этих персонажей в свои дома и сердца на протяжении многих лет", – сказал Кинг.

До финала третьего сезона осталось два эпизода, которые выйдут 7 и 14 августа.

Оригинальный "Секс в большом городе" дебютировал в 1998 году и продолжался шесть сезонов. "И просто так" начал транслироваться в 2021 году как продолжение оригинального сериала.

Ранее стало известно, что американский стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Уэнсдей" на третий сезон. В настоящий момент студия ведет переговоры о съемках спин-оффа сериала.

При этом второй сезон "Уэнсдей" пока не вышел. Премьера первой его части запланирована на 6 августа, а вторая должна выйти 3 сентября. По сюжету главная героиня Уэнсдей Аддамс вновь приедет в Академию "Невермор", где столкнется с новыми тайнами, которые нужно будет разгадать.