Первый полнометражный мультфильм о Hello Kitty выйдет летом 2028 года

Американская анимационная студия Warner Bros. Pictures Animation и студия кинопроизводства New Line Cinema начали работу над первым полнометражным фильмом о Hello Kitty, премьера которого состоится 21 июля 2028 года. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что новая кинолента про Hello Kitty порадует зрителей всех возрастов. Режиссером фильма станет бразильский художник японского происхождения Лео Мацуда, который также работал над "Зверополисом" и "Ральфом".

Сценарий для кинокартины про Hello Kitty напишет американка Дана Фокс. Ранее она составляла сюжеты к кинолентам "Круэлла", "В активном поиске" и "Жених напрокат".

Продюсером фильма будет американец Боу Флинн, который известен по таким работам, как "Небоскреб", "Рэмпейдж" и "Геркулес". Исполнительным продюсером стала Венди Джейкобсон.

При этом пока неизвестно, будет ли персонаж в новом фильме разговаривать, так как многие проекты с участием Hello Kitty были безмолвными. Японская компания Sanrio также лицензировала права и на других героев – My Melody, Little Twin Stars и Gudetama. Они тоже могут появиться в киноленте.

Англоязычный полнометражный фильм был впервые анонсирован компанией New Line в 2019 году. Тогда Sanrio передала права на экранизацию персонажа.

Сама Hello Kitty была создана в 1974 году. После этого был сформирован глобальный бренд с магазинами, тематическими парками, кафе и видеоиграми.

Ранее сообщалось о выходе нового полнометражного фильма "Том и Джерри" под руководством студии Warner Bros. Pictures Animation. Сценарий к нему напишут Рашида Джонс, Уилл МакКормак и Майкл Говьер. Ожидается, что это будет перезапуск франшизы, поэтому приключения кота и мышонка начнутся с начала.

