Deadline: фильм про Тома и Джерри получит перезапуск

Фото: кадр из фильма "Том и Джерри"; режиссер – Тим Стори; производство – Warner Animation Group

Новый полнометражный фильм "Том и Джерри" выйдет под руководством студии Warner Bros Pictures Animation, пишет Deadline.

Сценарий к произведению напишут Рашида Джонс, Уилл МакКормак и Майкл Говьер. Ожидается, что это будет перезапуск франшизы, поэтому приключения кота Тома и мышонка Джерри начнутся с начала.

Первые персонажи появились в 1940 году в мультфильмах от MGM Studios. С того момента студией было выпущено 114 мультипликаций, 7 из которых получили "Оскар".

Ранее появился тизер фильма "Лило и Стич", ремейк мультфильма 2002 года от компании Disney. Отмечалось, что он полностью повторит оригинал, главные роли сыграют Майя Кеалоха и Сидни Агудонг, а Стича вновь озвучит Крис Сандерс. Премьера ожидается 23 мая 2025 года.

