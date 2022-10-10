Актер Том Круз снимется в фильме в открытом космосе

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Американский актер Том Круз, известный по серии шпионских боевиков "Миссия невыполнима", полетит в космос для съемок в фильме, режиссером которого выступит Дуга Лимана, работавший над проектами "Форс-мажоры" и "Мистер и миссис Смит". Об этом информирует The New York Post.

"Ракета будет доставлена на Международную космическую станцию, где и будет снят фильм. Надеюсь, Том также станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос, за пределы МКС", – поделился инсайдер в кинокомпании Universal Filmed Entertainment Group.

Более подробной информации о предстоящем фильме пока что нет. Уточняется, что Круз, возможно, исполнит роль человека, который должен будет спасти Землю от гибели. Работу над проектом планировали начать еще в 2020 году, но отложили ее из-за пандемии COVID-19.

Ранее актер Киллиан Мерфи, сыгравший героя Томаса Шелби в британской криминальной драме "Острые козырьки", рассказал о работе над предстоящим фильмом с одноименным названием. По его словам, сюжет будет разворачиваться после истории, показанной в шестом сезоне сериала.

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