Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ размещен на официальном портале правовой информации, нововведения вступили в силу.

Закон дополнил статью УК России "Содействие диверсионной деятельности" положением, предусматривающим ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсии. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также пожизненное заключение.

Кроме того, внесены изменения в статью о содействии террористической деятельности. За это грозит такое же наказание, как за содействие диверсии.

Согласно подписанному закону, до 14 лет также снижен возраст наступления уголовной ответственности за различные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Список преступлений, за которые не назначается условное наказание, дополнен участием в диверсионном сообществе. Поправки предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения (УДО) осужденных за диверсии и содействие им, прохождения обучения для осуществления диверсий, за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Виновным в таких преступлениях не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями.

Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии за подготовку подрыва железнодорожного моста. По данным ФСБ, мужчину завербовал сотрудник украинских спецслужб. Злоумышленник должен был выполнять задания куратора по сбору информации о военной инфраструктуре и транспортных объектах города, а также подорвать ж/д мост.