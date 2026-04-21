МИД Германии вызвал посла РФ после обнародования адресов производителей БПЛА

МИД Германии вызвал посла РФ в Берлине Сергея Нечаева после публикации адресов производителей БПЛА для Украины на территории Европы. Об этом немецкое ведомство сообщило в соцсети X.

"Прямые угрозы со стороны России в адрес целей в Германии – это попытка ослабить нашу поддержку Украины и испытать наше единство. Наш ответ ясен: нас не запугать. Такие угрозы и все формы шпионской деятельности в Германии абсолютно неприемлемы", – говорится в заявлении МИД ФРГ.

Минобороны России обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории России, 15 апреля. Филиалы украинских компаний расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал "доброй ночи европейским партнерам" после обнародования списка адресов производителей БПЛА. Он добавил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей ВС РФ.