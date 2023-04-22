Синоптик пообещал, что понедельник 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве, температура в столице поднимется до 22 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до 6–8 градусов, это минимальные значения, а дневные – 20–22", – приводит его слова РИА Новости.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода будет примерно на 5 градусов выше нормы. Подобный температурный режим практически соответствует последней неделе мая, сообщил он.

В выходные, 22 и 23 апреля, столицу ожидают большие перепады температур. Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что в Москве будет большой суточный ход температуры – от слабоположительных ночью и до 20 градусов тепла днем.