Москвичам рассказали о теплой и сухой погоде в ближайшие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая и сухая погода ожидается в Москве в выходные дни. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"На выходных сохранится сухая и довольно комфортная погода. Температурный режим чуть выше климатической нормы, где-то на градус - полтора. Ночи будут относительно теплые для этого периода, минимальная в субботу температура в Москве 3–5, по области от 1 до 6 градусов выше нуля", – передает РИА Новости слова Поздняковой.

Синоптик отметила, что в субботу, 22 апреля, в столице ожидается от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов. По ее словам, если в субботу сохранится северный ветер, тогда 23 апреля сменится воздушный поток.

Позднякова рассказала, что в воскресенье, 23 апреля, ночью ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17–18 градусов. Она считает, что такая температура вполне комфортная. Кроме того, в воскресенье не ожидается осадков.

Ранее Позднякова рассказала, что наступление разгара весны стоит ожидать совсем скоро, примерно с 6 мая.

Синоптик рассказала, что все вокруг начнет буйно цвести, а на улице станет еще теплее. По ее словам, многие москвичи ждут именно такой весны.

