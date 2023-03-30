В Берлине заявили, что газохранилища ФРГ могут быть заполнены без российского газа

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Газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Об этом сообщает DPA.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами газа. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", – сказал Мюллер.

Он отметил, что подземные хранилища компенсируют колебания в потреблении газа и таким образом образуют буферную систему для рынка. По его словам, если будущая зима будет холоднее, ФРГ потребуется значительно больше газа. Мюллер считает, что заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия сыграли важную роль в том, что ФРГ хорошо пережила прошлую зиму.

"Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. В том числе нам следует продолжать экономно потреблять газ", – сказал он.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что усилия правительства ФРГ по отказу от российского газа не остались без последствий. По его словам, сохранение энергоснабжения Германии стало "гигантским достижением" на фоне отказа от газа из России.

Министр также отметил, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии значительно выше, чем в 2022 году. Он подчеркнул, что в начале прошлого года хранилища газа были заполнены на 20%, тогда как в этом году в них находится чуть меньше 70% от максимального запаса газа.

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