Глава Пентагона надеется, что Швеция вступит в НАТО "как можно скорее"

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Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что собирается в апреле посетить Швецию для проведения переговоров по вопросам региональной безопасности и обсуждению планов страны о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО", – заявил министр обороны США.

Остин также выразил надежду на то, что Швеция вступит в НАТО как можно скорее, по примеру Финляндии. Он заявил, что вместе с Финляндией союз продолжит "неотложную и жизненно важную работу по поддержке сил свободы, защите каждого дюйма территории НАТО и построению более безопасного мира".

Летом 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО на фоне конфликта на Украине. 23 марта 2023 года президент страны Саули Ниинисте одобрил указы о вступлении в Альянс, установив документы организации.

4 апреля указ о вступлении Финляндии в НАТО подписал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Действие происходило в штаб-квартире НАТО.

Финляндия стала членом НАТО

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