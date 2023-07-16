Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Аляски

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Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов американской Аляски. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По информации ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от населенного пункта Санд-Поинт. Там проживает порядка 1 000 человек. Очаг залегал на глубине 9,3 километра.

Ранее сообщалось, что подземные толчки в 6,5 балла выявили у побережья Мексики. Эпицентр располагался в 128 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, который находится в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 10 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе между Таджикистаном и Афганистаном. Эпицентр толчков находился в 823 километрах от Алматы.

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