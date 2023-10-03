Вертолет МЧС вылетел на поиски двух пропавших на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Авиация МЧС на Камчатке была поднята для поиска двух пропавших мужчин, которые потерялись в Усть-Большерецком районе во время переправы через реку Паужетку на автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время форсирования реки Паужетки перевернулись две легковые машины. Перебраться на противоположный берег автомобилистам помешало сильное течение", – указано в сообщении.

В МЧС уточнили, что из 7 пассажиров только 5 самостоятельно смогли добраться до берега, двое мужчин пропали.

Для их поисков был поднят вертолет с шестью сотрудниками поисково-спасательного отряда местного ГУ МЧС. Поисковая операция будет проводиться как с земли, так и с воздуха при помощи беспилотника.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли группу из шести пропавших в районе вулкана Толбачик на Камчатке туристов. Туристам не понадобилась медицинская помощь, спасатели доставили их в ближайший населенный пункт на высокопроходимой технике.



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