Спасатели обнаружили тело последней пропавшей при сплаве в Бурятии туристки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели иркутского главка МЧС России обнаружили тело туристки, которая пропала 6 июля во время группового сплава по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Накануне группы спасателей направились на вертолете Ми-8 на реку Ара-Буректай в Бурятии. Поиски пропавшей туристки велись около двух дней.

"Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены", – говорится в сообщении.

О происшествии с восемью туристами в Бурятии стало известно 6 июля. Группа людей двигалась по реке на четырех плавсредствах. В ходе туристического заплыва катамараны перевернулись. Семь человек в результате инцидента остались живы.

На фоне ЧП региональная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии