В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели эвакуировали седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Вертолетом его доставили в поселок Новоснежная Иркутской области.

Накануне сообщалось, что туриста обнаружили при авиаразведке реки Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района. После этого спасатели направились на место.

Борт Ми-8 МЧС России вновь вылетел в район ЧП на поиски еще одного туриста.

О происшествии стало известно 6 июля. Уточнялось, что перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. На сегодняшний день семь человек спаслись, судьба одного неизвестна.

На фоне ЧП региональная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии