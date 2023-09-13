Турист погиб при восхождении на вулкан Николка на Камчатке

Фото: vk.com/lsv_palana

Турист скончался во время восхождения на вулкан Николка в Камчатском крае, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Отмечается, что двое туристов прибыли в Мильковский район Камчатки для восхождения на Николку 11 сентября.

"Мужчины свой маршрут не зарегистрировали. Во время похода один из участников почувствовал недомогание и скончался", – говорится в сообщении.

Следователи организовали процессуальную проверку обстоятельств гибели мужчины. Детали случившегося выясняются. По итогам проверки следствие примет решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июня группа туристов из 20 человек, не зарегистрировавшаяся в МЧС, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия. Позже группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, вторая группа не выходила на связь. Группа туристов из Краснодарского края в скором времени была обнаружена у Софийских водопадов, никто не пострадал.

До этого жительница Екатеринбурга сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане. ЧП произошло в селе Гамсутль. Женщина 1983 года рождения упала с высоты 10 метров, в результате чего получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии.

Спасатели 3,5 часа спускали к вертолету туристку в горах Бурятии