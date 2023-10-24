Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км

На вулкане Ключевской в Камчатском крае был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 километров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве добавили, что пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, в связи с чем здесь возможно выпадение незначительного количества пепла.

Ключевскому вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности, сообщили в МЧС.

Ранее вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря.

До этого из вулкана Ключевского за день зафиксировали два пепловых выброса на высоту до пяти километров.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла