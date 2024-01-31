СК предъявил обвинения водителю и владельцу автобуса, попавшего в ДТП на Урале

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Свердловской области, и индивидуальному предпринимателю, ответственному за пассажирские перевозки, предъявили обвинения. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Речь идет об аварии с автобусом, в котором находилась детская хоккейная команда.

"По версии следствия, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения", – говорится в публикации.

Водитель при этом допустил превышение скорости при перевозке детей, нарушив тем самым ПДД, добавили в ведомстве. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли водитель, два пассажира машины марки Citroen и тренер хоккейной команды, который ехал вместе с ребятами, уточнили следователи.

Специалисты продолжают следственные мероприятия, допросы и анализ документации. Также планируется провести ряд экспертиз.

Авария на Урале произошла утром 29 января. Изначально сообщалось, что у автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе находились 18 детей возрастом 15–16 лет и их тренер.

Хоккейная команда выступала в Уфе. После этого дети с сопровождающими отправились на поезде в Челябинск, а затем пересели на автобус. Авария произошла около поселка Верх-Нейвинского.

Всего в результате аварии погибли четыре человека. Двое пострадавших детей находились в состоянии средней степени тяжести. Их направили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге.



Авария с участием автобуса детской хоккейной команды произошла на уральской трассе