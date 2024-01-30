Мужчина погиб в результате наезда грузовика на легковушку на платной трассе М-1

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчина погиб в результате наезда грузовика на легковушку на пункте взимания платы (ПВП), расположенном на 45-м километре автодороги М-1 "Беларусь". Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По предварительной информации ведомства, 29 января в дневное время водитель грузовика наехал на тросовое ограждение, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Camry.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля скончался от полученных телесных повреждений на месте ДТП, пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Следственный орган возбудил по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Одинцовская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее ДТП с участием трех легковых и одной грузовой машин произошло в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. По предварительным данным, погибли пять человек, двое из них – дети.

До этого машина въехала в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, в Москве на Перовском шоссе в районе дома 10. Пешеход погиб, водитель и пассажир автомобиля пострадали.

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