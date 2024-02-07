Реализация сделки о прекращении огня будет постепенной и зависит от Израиля – ХАМАС

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Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа будет постепенной и зависит от действий Израиля, сообщил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

По его словам, после всех жертв невозможно вернуться к тому, что было до 7 октября. Аль-Каддуми также добавил, что заявления лидеров военного и политического истеблишмента Израиля говорят о несерьезности и лжи и направлены на оказание давления на палестинский народ и срыв процесса соглашений.

"Мы представили наш ответ на предложенное соглашение о прекращении огня, принимая во внимание интересы нашего палестинского народа и его законные права. Мы с самого начала действовали серьезно и позитивно, мы не увлечены разжиганием войны, наша главная цель – добиться успеха для обретения нашим народом своих законных прав", – сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что согласен только на полную победу по результатам военной операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что этот исход является вопросом нескольких месяцев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".

По последним данным, Израиль потерял 225 военнослужащих в ходе наземной операции в секторе Газа. Общее число погибших военных составляет 562 человека. В свою очередь, ЦАХАЛ ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС.

5 февраля конвой ООН с продовольствием, направлявшийся в северную часть сектора Газа, попал под обстрел израильских сил. По словам директора БАПОР Томаса Уайта, обошлось без пострадавших.



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