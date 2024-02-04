Турция выразила готовность стать гарантом для Палестины – СМИ

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Турция готова стать мирным гарантом для Палестины за счет политического и военного присутствия в регионе. Об этом сообщает газета Sabah.

По ее данным, Анкара хочет инициировать мирную конференцию в секторе Газа, однако Запад против участия в ней представителей радикального движения ХАМАС.

"Предложение, озвученное президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом: Мы предлагаем организовать Международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе, будет вынесено на мировую повестку дня", – говорится в сообщении.

1 февраля СМИ сообщили, что группировка ХАМАС пока не одобрила условия сделки с Израилем по освобождению заложников из сектора Газа.

О том, что движение не дало окончательного ответа на предложение новой сделки, также сообщило агентство Reuters, ссылаясь на советника по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Ноно. По его словам, текущий этап переговоров пока нулевой.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что израильская сторона приняла предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Он также рассказал, что движение ХАМАС проявило первоначальную положительную реакцию на это предложение.

Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.

В новом предложении подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей. По данным журналистов, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных.

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