Минприроды Хакасии показало кадры спасения рыси с опоры ЛЭП

Сотрудники Охотнадзора Хакасии спасли застрявшую на опоре линии электропередачи (ЛЭП) рысь, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Дикое животное оказалось на столбе в районе города Черногорска еще 8 ноября. Сотрудники надзорного ведомства предположили, что ее загнали туда бездомные собаки. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась.

"Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится", – добавили в пресс-службе.

В Минприроды подчеркнули, что рысь является уязвимым видом с сокращающейся численностью и внесена в перечень видов животных, нуждающихся в особом контроле, а также запрещена к содержанию. В настоящее время она находится на карантине в Центре живой природы.

До этого столичные спасатели помогли котенку. Животное застряло внутри бетонной стены в здании на востоке Москвы. Его писк услышали сотрудники магазина и вызвали МЧС. Сейчас спасенному ищут хозяев.

