Телеведущий и защитник дикой природы Грэм Динкельман умер от укуса змеи

Фото: youtube.com/DINGO DINKELMAN

Телеведущий и защитник дикой природы Грэм Динкельман умер после укуса ядовитой змеи, сообщает The Voice. Смерть 44-летнего телеведущего подтвердила его жена.

"Грэм невероятно боролся в течение этого очень трудного периода. Мы знаем, что он хотел быть здесь, с нами, и мы так благодарны ему за это. К сожалению, несмотря на силу и стойкость, мой любимый муж мирно скончался сегодня в окружении родных. Его присутствие принесло в нашу жизнь столько тепла, любви, страсти и смеха, а также всем тем, кто знал его, любил и поддерживал", – написала женщина в соцсетях.

В конце сентября Динкельмана укусила зеленая мамба – одна из самых опасных африканский змей. Из-за аллергической реакции после укуса у телеведущего случился анафилактический шок. Его госпитализировали, и в течение месяца защитник дикой природы находился в коме.

Грэм Динкельман родился 15 июня 1980 года в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке. С детства он проявлял большой интерес к дикой природе, особенно к рептилиям. Окончив учебу в колледже, он начал работать в Управлении национальных парков Наталя.

В 2021 году он уводился и основал ферму и парк рептилий, выкладывал в личный блог видео с огромными крокодилами и змеями. На одном из роликов мужчина кормил крокодила живым питоном.