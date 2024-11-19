Москвичи показали кадры спасения белки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Москвичи спасли белку, застрявшую в емкости с водой. Кадры происшествия, снятые телезрителями, показывают, как зверек отчаянно пытается выбраться, но не может. В итоге мужчина протянул белке палку, что позволило ей освободиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.