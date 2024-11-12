12 ноября, 16:41Общество
Комлесхоз заявил, что в подмосковной популяции диких оленей нет альбиносов
Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"
Оленей-альбиносов нет в дикой популяции в Подмосковье, заявил Комлесхоз Агентству "Москва".
Также управление государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства региона отметило, что численность благородного оленя в 2024 году в области составляется 2 733 особи, пятнистого – 2 220 особей.
Ранее ряд телеграм-каналов опубликовал видео с оленем белого окраса. Они сообщали, что особь заметили якобы в Дмитровском городском округе.
Между тем москвичам и гостям столицы рекомендовали не подкармливать лис, которых они могут встретить в парках и во дворах столицы.
В ведомстве также предупредили, что в том случае, если горожане заметят рядом с собой лису, за ней нужно наблюдать с безопасного расстояния. Москвичам также посоветовали не пытаться приблизиться к животному или взять его на руки.
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