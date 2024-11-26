Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 13:30

Город

Москвичи сняли на видео белок, готовящих запасы еды на зиму

Москвичи сняли на видео белок, готовящих запасы еды на зиму

Москвичи начали заводить гусей в качестве домашних питомцев

Новости регионов: в Кисловодске на улицах заметили медведей

Москвичам предложили выбрать имена для малайских медвежат

Москвичи смогут выбрать имя для детеныша бурой гиены из Московского зоопарка

Москвичка выгуливала гуся на поводке в Текстильщиках

Еще два малайских медвежонка поселятся в Московском зоопарке

Новости регионов: склад загорелся в Барнауле на площади 6 тыс "квадратов"

В Московском зоопарке появился осьминог с голубой кровью и тремя сердцами

Лису заметили в одном из парков Бибирева

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, белки активно подходят к москвичам в парках и выпрашивают еду.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоИван ЕвдокимовЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика