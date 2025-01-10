Бесплатные тренировки на московских катках отменены из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Бесплатные тренировки на столичных катках было решено отменить в пятницу, 10 января. Причиной для этого послужили погодные условия, установившиеся в городе, сообщила пресс-служба проекта "Мой спортивный район".

Организаторы программы также опубликовали полный список площадок, на которых должны были состояться занятия.

На фоне пришедшей в Москву оттепели существенно снизилась высота снежного покрова. На данный момент она составляет 16% от нормы, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, активному таянию снега также способствуют накрывшие столицу дожди.

В связи с непогодой москвичей также призвали к внимательности за рулем. Согласно прогнозам синоптиков, в Москве в течение дня будет идти дождь. При этом утром и вечером температура воздуха составит около нуля градусов, что может привести к образованию гололедицы.

