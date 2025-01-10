ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за дождя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве в течение дня будет идти дождь. При этом утром и вечером температура воздуха составит около нуля градусов, возможно образование гололедицы.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и ускорений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными у пешеходных переходов и на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Как ранее предупредил Гидрометцентр, в Москве и Подмосковье 10 января ожидается гололедица. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов. Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также будет актуально на территории Подмосковья.