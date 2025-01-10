Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 10 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 10 января. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также будет актуально на территории Подмосковья.

Между тем столица в выходные 11 и 12 января окажется под влиянием атлантического циклона. 11 января ожидаются осадки преимущественно в виде дождя на все сутки, а 12 января погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег. Кроме того, 13 января сохранится облачная погода, ожидается небольшой снег.

