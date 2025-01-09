Синоптик Позднякова: дожди и снег ожидаются в Москве 11 и 12 января

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столица в выходные, 11 и 12 января, окажется под влиянием атлантического циклона, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в субботу, 11 января, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Ночью температура окажется в пределах от 0 до 2 градусов, днем – от 2 до 4 градусов. Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду.

В воскресенье, 12 января, погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег. Ночная температура составит около 0 градусов, дневная – от 1 до 3 градусов, отметила Позднякова.

Согласно ее прогнозу, в понедельник, 13 января, сохранится облачная погода, ожидается небольшой снег. Температура ночью будет от минус 2 до минус 7 градусов, днем – от минус 1 до минус 6 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.

В ночь на вторник, 14 января, воздух охладится до минус 3 – минус 8 градусов, днем – до минус 5 градусов.

"Характер погоды будет очень похож на конец ушедшего года и начало нового года. То есть погода на старый Новый год будет практически такая же, как у нас была в ночь с 31 декабря на 1 января", – пояснила специалист.

Тем временем среда, 8 января, в Москве стала самым теплым днем с начала зимы, рассказал синоптик Михаил Леус. По данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 4,6 градуса. На Балчуге была зафиксирована температура 5,1 градуса.

В пятницу, 10 января, в регионе начнется следующая волна тепла.