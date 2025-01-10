Синоптик Вильфанд: тепло из Алжира принесет в Москву апрельскую погоду

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В Москву поступает воздух из Северной Африки, поэтому 10 и 11 января ожидаются апрельские температуры, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что очень теплая погода прогнозируется в течение ближайшей недели на всей территории России. Это связано с тем, что циклоны, которые перемещаются по северу, заставляют с большой скоростью воздушные массы перемещаться с запада, юго-запада и даже с юга.

В пятницу и субботу, 10 и 11 января, в столице температура будет превышать норму на 8–10 градусов и соответствовать погоде в начале апреля. В некоторых районах города полностью растает снег, добавил Вильфанд.

Также 11 января ожидается облачная погода, заявила RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она отметила, что в этот день временами будут дожди. Всего выпадет от 1 до 2 миллиметров осадков. Температура ночью составит 1–3 градуса, днем – 2–4 градуса. То есть температура будет выше климатической нормы на 6–7 градусов, пояснила специалист.

Кроме того, облачная погода прогнозируется 12 января, уточнила Позднякова. Ночью воздух в Москве охладится до минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов. Временами будет идти небольшой снег. Температура днем составит около 0 градусов в Москве и Подмосковье.

"Но нужно сказать, что в воскресенье (12 января. – Прим. ред.) ветер сменится на западный – северо-западный и довольно плотный, 5–10 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что к нам начал поступать более холодный воздух. Так оно и будет происходить, потому что в понедельник (13 января. – Прим. ред.) у нас уже снежок и легкий морозец. В ночь на 13 января в регионе уже минус 2 – минус 7 градусов. То есть первые дни следующей недели будут с морозами, хотя общий фон температуры останется выше климатической нормы", – пояснила Позднякова.

Между тем весна в столице может наступить раньше срока, а снежный покров полностью сойти к началу апреля, сказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его прогнозам, температура в марте будет на 4 градуса выше нормы, также на 3 градуса теплее многолетних значений окажется апрель. Все это указывает на высокую вероятность наступления весны до 21 марта, уточнил он.