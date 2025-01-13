Московские ярмарки выходного дня вновь заработали в привычном режиме

После новогодних праздников в столице открылись ярмарки выходного дня. Они работают с пятницы по воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Для удобства москвичей торговые площадки оборудованы системами отопления и вентиляции, а разнообразие продукции радует покупателей.

На витринах можно найти свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию и кондитерские изделия. Товары поставляются более чем из 40 регионов России.

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