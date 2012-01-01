Главные традиции старого Нового года

Старый Новый год отмечают в России в ночь с 13 на 14 января. Суть праздника та же, что и с 31 декабря на 1 января, однако у него есть ряд особенных традиций и примет. Подробнее – в материале Москвы 24.

В ногу со временем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Празднование Нового года всегда проходило в России с 31 декабря по 1 января, однако вплоть до 1918 года в стране действовал календарь старого образца – юлианский. В Европе широко применялось григорианское летоисчисление, из-за чего разница в датах достигала 13 дней.

Вести международные дела в таких обстоятельствах было сложно: российские письма приходили за границу как бы раньше, чем были отправлены. Необходимость перехода к григорианской системе обсуждалась еще в конце XIX века: члены Астрономического общества даже создали специальную комиссию по вопросу реформы. Однако возможное нововведение критиковала православная церковь. По мнению духовенства, утверждение нового стиля повлекло бы за собой противоречия богослужебному уставу.

Но с приходом к власти большевиков церковь была отделена от государства, а потому сохранение единого гражданского и религиозного календарей стало неактуальным. В результате 26 января 1918 года (по старому стилю) декретом Совнаркома РСФСР "О введении в Российской республике западноевропейского календаря" в России было установлено одинаковое со всеми западноевропейскими народами летоисчисление. Таким образом, после 31 января в стране сразу наступило 14 февраля.

Новая система превратила 31 декабря в 13 января, однако многие россияне решили продолжить отмечать Новый год в обе даты. Кроме того, в этот же день православные празднуют Обрезание Господне и почитают святителя Василия Великого.

Традиции и приметы

Старый Новый год традиционно встречают в узком семейном кругу. Одним из его главных атрибутов принято считать щедрую трапезу: в частности, на столе обязательно должен быть жареный поросенок – блюдо издавна считалось символом плодородия и достатка. Кроме того, подать следует и вареники с необычной начинкой: помимо творога и картофеля, внутри должны быть добавки, которые непременно принесут благополучие в той или иной сфере жизни. К примеру, грецкий орех даст здоровье, капуста – деньги, а фасоль – пополнение в семье.

Не менее распространенный обычай связан с ночными гаданиями. Согласно поверьям, в ночь с 13 на 14 января нечистая сила становилась особенно активной, а потому с помощью специальных ритуалов можно узнать будущее. Например, если девушка перед сном положит под подушку расческу со словами: "Суженый мой, приди и расчеши мне волосы", она увидит его. Еще один способ привлечь любовь – написать имя потенциального жениха на бумажке и сжечь ее свечой.

Чтобы привлечь счастье, утром 14 января стоит провести посевание. Мальчики или мужчины ходили к близким и осыпали углы и дворы их домов пшеницей, рожью или овсом, приговаривая: "Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!" В ответ хозяева благодарили гостей подарками или угощениями. При этом обряд приносил результат только в том случае, если зерно лежало на месте вплоть до весны.

