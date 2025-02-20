Помощью города при переезде по программе реновации воспользовались 85% семей в ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала реализации программы реновации сервисом "Помощь в переезде" воспользовались почти 2 тысячи семей, которые переехали в новые квартиры в центре Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В центре столицы новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей. Из них почти две тысячи, это 85%, воспользовались помощью города при переезде", – отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Благодаря сервису горожане могут бесплатно вызвать грузчиков и грузовой автомобиль, чтобы перевезти вещи. Воспользоваться им могут те горожане, которые заключили договор на новое жилье по программе реновации.

Услуга доступна на портале mos.ru. Кроме того, можно обратиться в центры информирования по переселению, которые находятся на первых этажах домов.

Ранее стало известно, что свыше 30 домов старого жилого фонда расселено по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей.

Между тем новостройка по программе реновации появится в Тимирязевском районе на севере столицы. Общая площадь объекта превысит 18 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в доме будет 184 квартиры, каждая из которых получит улучшенную отделку.

