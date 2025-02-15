Новостройка по программе реновации появится на Дмитровском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройка по программе реновации появится в Тимирязевском районе на севере столицы. Односекционный жилой комплекс строят по адресу Дмитровское шоссе, земельный участок № 36/2, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При этом общая площадь объекта превысит 18 тысяч квадратных метров, приводит его слова портал мэра и правительства столицы. Предполагается, что в доме будет 184 квартиры, каждая из которых получит улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

Вместе с тем в подъезде планируется оборудовать помещение для консьержа и колясочную. При этом первый этаж останется нежилым. Там можно будет открыть объекты социально-бытового назначения. Кроме того, в новостройке установят три лифта грузоподъемность 630 и тысяча килограммов.

В шаговой доступности от нового дома располагаются станции метро "Петровско-Разумовская" и "Окружная", а также одноименные городские вокзалы. Вместе с тем жители смогут легко добираться до образовательных учреждений, аптек, кафе, магазинов и Национальной портретной галереи, отметил Овчинский.

Строительство новостройки ведется по монолитно-каркасной технологии. Так, фасады первого этажа и надземной части въезда в паркинг планируется облицевать бетонной плиткой, оформленной под кирпич, а со второго этажа и выше стены будут укреплены фиброцементными крупноформатными панелями с окрашенной поверхностью.

Кроме того, специалисты обустроят прилегающую к дому территорию. На ней откроют спортивную и детские площадки, а также зону для отдыха. Во дворе планируется высадить деревья и кустарники, а также разбить газоны и цветники.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение дома по программе реновации на Дмитровском шоссе, после чего застройщик направил извещение о начале строительно-монтажных работ. Инспекторы уже составили график проверок, которые пройдут на всех этапах возведения объекта, чтобы гарантировать его надежность и безопасность после ввода в эксплуатацию", – отметил в свою очередь председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

Еще один жилой дом возведут в рамках программы реновации в Алексеевском районе на северо-востоке столицы. К настоящему моменту уже готов градостроительный план земельного участка для строительства объекта на улице Кибальчича. Его предельная площадь составит 27 тысяч квадратных метров.