Еще один дом по программе реновации построят в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации возведут в столичном районе Лефортово. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,4 гектара, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Предельная площадь новостройки составит 15,9 тысячи квадратных метров. Она расположится по адресу улица Авиамоторная, владение 5. В районе имеется сложившаяся социальная и транспортная инфраструктура", – рассказала председатель ведомства Юлиана Княжевская.

В рамках работ прилегающую территорию благоустроят, создадут общественно значимые объекты вблизи новостройки.

Еще один жилой дом возведут в рамках программы реновации в Алексеевском районе на северо-востоке столицы. К настоящему моменту уже готов градостроительный план земельного участка для строительства объекта на улице Кибальчича. Его предельная площадь составит 27 тысяч квадратных метров.

Между тем около 1,7 тысячи жителей Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов Москвы приступили к осмотру квартир по программе реновации.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что для жителей в новостройках открылись центры информирования по переселению, в которых специалисты могут проконсультировать желающих по вопросам, связанным с переездом.

