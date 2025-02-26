"Культура за 100 секунд": "Москино" приглашает на праздник в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 1 и 2 марта, в кинопарке "Москино" состоится большой праздник, посвященный Масленице. Площадку поделили на три тематические зоны, которые посвящены глиняной, деревянной и соломенной игрушкам. Всех желающих приглашают освоить техники росписи со всей страны.

Кроме того, фильмы режиссера Вонга Карвая будут показывать в "Москино Космос" до 19 марта. Например, 26 февраля можно увидеть драмеди 1994 года "Чунгкингский экспресс". Карвай снял свою знаменитую киноленту всего за пару месяцев.

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