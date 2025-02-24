"Мой район. Новости": электробусы начали возить пассажиров по маршруту № 659

Жители Перова теперь будут с комфортом добираться до района Ивановское. Электробус вышел на маршрут № 659, по которому можно удобно добраться до поликлиник, магазинов, а также станций метро "Новогиреево" и "Шоссе "Энтузиастов".

Еще начал функционировать экологичный маршрут № 20 из района Ивановское в сторону МЦК Измайлово. На нем жители могут быстрее добраться до метро "Партизанская" и до парка культуры и отдыха на востоке Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".