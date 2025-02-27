ГД предложила разрешить невестам брать двойные фамилии при регистрации брака

Российским молодоженам хотят облегчить выбор фамилии после свадьбы, в частности, разрешить девушкам брать двойные фамилии. В настоящее время непосредственно при регистрации брака невесты могут взять только фамилию мужа или оставить свою.

Подобная инициатива ГД, по мнению законодателей, поможет упростить жизнь тем, для кого крайне важен вопрос фамилии в браке, а сама процедура станет намного проще и не будет требовать дополнительных временных затрат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.