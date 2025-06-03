Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

Фото: телеграм-канал "Военный отдел Московского Патриархата"

Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Антону Савченко. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе президента уточняется, что Савченко был помощником командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа.

Военный священник погиб в результате удара РСЗО HIMARS. Он также являлся настоятелем храма князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

До этого Путин вручил высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля. "Золотые звезды" героев тогда получили военнослужащая Людмила Болилая и главврач районной больницы в Херсонской области Владимир Харлан.

