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Освобождение территорий Запорожской области от военнослужащих Украины может произойти быстро. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что наступление военнослужащих противника может быть приурочено к национальным датам страны: дням защитника Украины и создания Украинской повстанческой армии (запрещена на территории РФ как экстремистская). Кроме того, по его словам, военнослужащие планируют завершить выполнение плана до наступления холодов и дождей.

Рогов подчеркнул, что 14 октября жители региона намерены отпраздновать 3 даты: День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

"Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется", – сообщил Рогов.

Накануне Рогов заявил о готовящемся со стороны ВСУ наступлении на Запорожскую область. По его словам, военнослужащие киевского режима могут начать действовать в ближайшее время.

Рогов подчеркнул, что в преддверии запланированного нападения на Запорожскую область, украинские военные создали серию видеороликов, в которых ведется рассказ о регионе и говорится о необходимости его "освобождения".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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