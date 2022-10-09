ВС РФ предотвратили продвижение ВСУ на купянском и запорожском направлениях – МО

Фото: ТАСС/Дмитрий Ахмадуллин

Российские военные успешно отразили попытки продвижения ВСУ на купянском и запорожском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении противник силами двух батальонов <...> предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены", – сказал он.

Аналогичные попытки предпринимались украинскими войсками в районе населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка в ДНР. Однако и они оказались безуспешными.

На купянском направлении противник понес потери в виде 50 солдат, одного танка и девяти бронемашин, а на запорожском направлении уничтожены 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять бронемашин и шесть автомобилей.

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинским войскам не удалось развить наступление на херсонском направлении. Там подчеркнули, что ситуация осталась без изменений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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