В МО РФ заявили о полном и непрерывном обеспечении ВС России

Фото: Минобороны РФ

Задействованные в специальной военной операции войска РФ на николаево-криворожском и запорожском направлениях обеспечиваются все необходимым в полном объеме после взрыва на Крымском мосту, заявили в Минобороны РФ.

"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на николаево-криворожском и запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и, частично, морским транспортом", – говорится в сообщении.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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